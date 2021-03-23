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"Добро пожаловать домой!" Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА

В стане армейцев он провёл более 100 матчей, в которых забил 44 мяча.

23 марта 2021, 10:08

Фото © Официальный сайт ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении хорвата Ивицы Олича главным тренером. Уже сегодня он будет представлен команде и приступит к работе.

Стоит отметить, что поклонникам красно-синих Олич хорошо знаком. В середине нулевых он провёл в составе ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола. До этого он работал помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

"Добро пожаловать домой!" — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет легенда клуба Ивица Олич

СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет легенда клуба Ивица Олич

Добавим, что на новом для себя посту Олич сменит Виктора Гончаренко, который днём ранее покинул клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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