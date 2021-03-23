"Все ему говорят — оставайтесь": Соболев заявил, что игроки просят Тедеско не уходить из "Спартака"
Немецкий специалист зимой принял решение покинуть красно-белых после завершения текущего сезона.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что игроки команды хотят, чтобы нынешний главный тренер Доменико Тедеско остался в клубе и после этого сезона.
"Хочется ли мне, чтобы Тедеско остался? Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: "Оставайтесь!" Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим… Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался", — заявил Соболев.
По мнению форварда, немецкий специалист объявил о своём уходе из клуба именно зимой, чтобы быть честным перед всеми остальными. Именно за это качество, как признался сам Соболев, он и уважает наставника красно-белых.
"Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведённый, прыгает, кричит", — добавил нападающий.
Напомним, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в декабре прошлого года заявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона. Поводом для этого стали закрытые из-за коронавируса границы и невозможность немцу видеться с его семьёй.
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