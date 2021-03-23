Рой Джонс: Если Поветкин захочет, он достанет Уайта

"Поветкин знает, что, если он захочет, он достанет Уайта. Но и Уайт знает то же самое, что он сможет достать Поветкина. Этот бой полностью про то, кто быстрее подстроится, кто быстрее будет меняться. Тот, кто сделает это быстрее, тот и будет победителем. Я думаю, что Поветкин сможет достать его ещё раз. Но, как я уже сказал, Диллиан тоже хороший боец, так что посмотрим, что будет", — приводит слова боксёра "Рен ТВ".