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Рой Джонс: Если Поветкин захочет, он достанет Уайта

Легендарный боксёр высказал своё мнение о предстоящем реванше Поветкина и Уайта.

23 марта 2021, 09:28

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года

Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года

Боксёр Рой Джонс – младший считает, что победит тот, кто лучше подготовится.

"Поветкин знает, что, если он захочет, он достанет Уайта. Но и Уайт знает то же самое, что он сможет достать Поветкина. Этот бой полностью про то, кто быстрее подстроится, кто быстрее будет меняться. Тот, кто сделает это быстрее, тот и будет победителем. Я думаю, что Поветкин сможет достать его ещё раз. Но, как я уже сказал, Диллиан тоже хороший боец, так что посмотрим, что будет", — приводит слова боксёра "Рен ТВ".

Напомним, поединок состоится 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет "Рен ТВ".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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