Песков: Сейчас Евросоюз не является нашим близким партнёром

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил нынешние отношения страны с Евросоюзом и отметил, что партнёрство между РФ и ЕС на двусторонней основе отвечает интересам как россиян, так и жителей Европы.

"Действительно, раньше имели место очень богатые отношения, изобиловали разными дорожными картами. ЕС сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнёром просто потому, что он заморозил отношения по линии Брюссель — Москва", — заявил Песков.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о готовности и заинтересованности России выстраивать отношения с ЕС на равноправной основе и заметил, что это будет отвечать как интересам россиян, так и жителей Европы, при том что Россия является неотъемлемой частью Европы.

"И это отвечает нашим общим интересам. И политволя проберётся через глухую стену непонимания, которую мы в Брюсселе наблюдаем", — заключил пресс-секретарь.

Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. А позже продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры действуют до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.

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