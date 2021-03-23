Жириновский предложил запретить интервью с убийцами и маньяками на законодательном уровне
А телеведущую Ксению Собчак он призвал отстранить от любых эфиров.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у убийц и маньяков после разговора телеведущей Ксении Собчак с Виктором Моховым, вышедшим из тюрьмы после 17 лет за решёткой.
"Ну, вот Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц", — сказал Жириновский на брифинге перед заседанием Госдумы.
Парламентарий отметил, что скопинский маньяк получил за эфир три миллиона рублей и во всеуслышание заявил о том, что неравнодушен к одной из девушек, которых он насиловал 20 лет назад. Саму же Собчак Жириновский раскритиковал и призвал отстранить от любых эфиров.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. Как известно, на свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. Позднее в интервью телеведущей Ксении Собчак Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что до сих пор влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. По словам маньяка, в своей жизни он всегда "выбирал самых-самых", хотя те никогда не отвечали ему взаимностью. А позднее добавил девушку в друзья в одной из соцсетей.
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