Жириновский предложил запретить интервью с убийцами и маньяками на законодательном уровне

Парламентарий отметил, что скопинский маньяк получил за эфир три миллиона рублей и во всеуслышание заявил о том, что неравнодушен к одной из девушек, которых он насиловал 20 лет назад. Саму же Собчак Жириновский раскритиковал и призвал отстранить от любых эфиров.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. Как известно, на свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. Позднее в интервью телеведущей Ксении Собчак Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что до сих пор влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. По словам маньяка, в своей жизни он всегда "выбирал самых-самых", хотя те никогда не отвечали ему взаимностью. А позднее добавил девушку в друзья в одной из соцсетей.