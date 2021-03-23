"Влюблённый" в свою жертву скопинский маньяк добавил её в друзья в соцсети

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, "зафрендил" одну из своих жертв Екатерину Мартынову в социальной сети "ВКонтакте". Об этом телеканалу RT рассказала сама девушка, комментируя фильм про Мохова российской телеведущей Ксении Собчак.

Ранее скандальное интервью с Виктором Моховым, отсидевшим 17 лет за похищение двух школьниц, которых три с половиной года он держал в подвале и насиловал, вышло на ютуб-канале "Осторожно, Собчак".

"Только недочеловек может себе такое позволить. Я считаю, что надо менять полностью законодательство и контролировать социальные сети преступника. Добавился в друзья — нужно штрафовать и судить", — возмутилась Екатерина.

Говоря про фильм о Мохове, девушка заявила, что не понимает, почему в комментариях, когда она рассказывает о своих чувствах, в её адрес льётся негатив.

"Почему я должна молчать? Почему я не могу говорить о том, что это было жестокое и чудовищное преступление, и хранить это в себе? Если такое случается, нужно превращать это в сильную сторону, потому что молчанием мы точно не сделаем так, чтобы таких преступлений было меньше", — добавила Мартынова.

Как отмечает RT, сейчас в жизни Екатерины всё наконец стабилизировалось: она замужем, у неё двое детей. А ещё она в скором времени подпишет контракт на съёмку художественного фильма по мотивам её книги "Исповедь узницы подземелья".

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. Как известно, на свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. Позднее в интервью телеведущей Ксении Собчак Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что до сих пор влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. По словам маньяка, в своей жизни он всегда "выбирал самых-самых", хотя те никогда не отвечали ему взаимностью.

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