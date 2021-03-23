Роскомнадзор: Twitter удалил треть запрещённого контента

Сервис микроблогов Twitter начал удалять запрещённый в России контент. Треть такой информации — материалов с детской порнографией, склоняющих несовершеннолетних к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков, — уже удалена, однако этого недостаточно. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Сожалеем, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по её удалению", — указали в ведомстве.

В службе отметили, что Twitter мог признать информацию запрещённой и удалить значительно раньше, и это исключило бы "столь длительное нанесение вреда пользователям российского Интернета". Между тем темпы удаления контента остаются неудовлетворительными, подчеркнули в Роскомнадзоре. В открытом доступе остаются две трети материалов, наносящих вред несовершеннолетним. Помимо этого, появляются и новые публикации с пропагандой самоубийств и детской порнографией.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

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