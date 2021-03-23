В Удмуртии 11-летнюю девочку изнасиловал и задушил любовник матери

В Удмуртии задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летней дочери своей любовницы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело девочки в квартире обнаружила её мать, которая в этот момент находилась под воздействием наркотиков. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали на теле девочки признаки асфиксии, синяки на бёдрах и следы сексуального насилия.

В причастности к преступлению сразу заподозрили любовника женщины Сергея Р., который был вхож в семью, часто приходил в гости, в том числе и с ночёвкой, и хорошо общался с девочкой. Факт того, что предполагаемый злоумышленник был в квартире в день убийства, подтвердил сосед семьи.

После совершения преступления мужчина снял с девочки золотые украшения и скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий его поймали в селе Яромаска Сарапульского района. Сейчас он находится на допросе.

Предполагаемый убийца так же, как и мать погибшей, употреблял наркотики. Сообщается, что женщина ранее привлекалась к ответственности после того, как её поймали с запрещёнными веществами. Сама убитая несовершеннолетняя на учёте не состояла, в школе её характеризуют положительно.

Ранее Лайф рассказывал, что московскую няню-убийцу Бобокулову депортируют из России после окончания лечения. В феврале 2016 года Бобокулова, работая в российской столице няней, убила четырёхлетнего ребёнка. После этого она подожгла квартиру и ушла на улицу. Женщина некоторое время ходила по улице с отрезанной головой девочки, разговаривала сама с собой, а также кричала и угрожала прохожим и полицейским, пока стражи порядка её не задержали. Как установила экспертиза, уроженка Узбекистана Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребёнка, поджоге, а также заведомо ложном сообщении о взрыве. Сама няня признала вину в убийстве.

Авторы