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Убивших и сжёгших беременную россиянку жителей Нижнего Новгорода отправили в колонию

Свою вину признал лишь один из обвиняемых.

22 марта 2021, 19:09
<p>Фото © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1550380/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Нижегородской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородский суд признал виновными двух местных жителей в жестоком убийстве беременной девушки и поджоге её квартиры и назначил им наказание в виде 17 и 19 лет колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам в совершении преступлений", — говорится в записи.

Отмечается, что свою вину признал только 28-летний обвиняемый. Он отправится в колонию на 17 лет, его 20-летний подельник отправлен за решётку на 19 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

"Боюсь не стать мамой": Что постила в соцсетях беременная, убитая нижегородцами

"Боюсь не стать мамой": Что постила в соцсетях беременная, убитая нижегородцами

Напомним, страшное преступление произошло 2 ноября 2019 года. Двое мужчин гостили у 20-летней девушки, которая находилась на пятом месяце беременности. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, и мужчины зарезали девушку. Чтобы скрыть улики, они подожгли квартиру с её телом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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