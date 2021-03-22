Центр Чумакова начнёт выпускать до 500 тысяч доз "Ковивака" ежемесячно
Ранее Путин сообщил, что первые партии антиковидной вакцины уже произведены.
Фото © Минобрнауки России
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова планирует увеличить объём производства вакцины от коронавируса "Ковивак" до 500 тысяч доз в месяц в апреле-мае текущего года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил генеральный директор центра и член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
"Мы планируем в следующем месяце довести наш объём производства до полумиллиона в месяц", — сказал Ишмухаметов.
Напомним, что 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, которую разработал центр им. Чумакова. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму. Минобрнауки ранее показало, как выглядит упаковка препарата. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые партии "Ковивака" уже произведены.
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