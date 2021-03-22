Центр Чумакова начнёт выпускать до 500 тысяч доз "Ковивака" ежемесячно

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова планирует увеличить объём производства вакцины от коронавируса "Ковивак" до 500 тысяч доз в месяц в апреле-мае текущего года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил генеральный директор центра и член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.