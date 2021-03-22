Иммунолог объяснил россиянам, что делать при отсутствии антител после прививки от коронавируса

После вакцинации от коронавирусной инфекции люди почти сразу идут в поликлиники и медицинские лаборатории, чтобы узнать свой уровень антител к вирусу. Зачастую результат оказывается не таким, как они ждали, а иногда антител в крови и вовсе не обнаруживается. Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал газете "Комсомольская правда", что следует делать в таком случае.

"Несмотря на отсутствие антител, у человека может быть так называемый Т-клеточный иммунитет к коронавирусу. В какой степени и как долго это звено иммунной системы будет давать защиту от ковида, на сегодня не известно", — сказал Крючков.

По словам иммунолога, клинические исследования показали, что подавляющее большинство вакцинированных людей надёжно защищены от CoViD-19. При этом если на данный момент уровень антител у человека близок к нулю, но он хочет получить более серьёзную защиту, то есть смысл поговорить со своим врачом о повторной вакцинации. В то же время врач подчеркнул, что это должна быть прививка другого типа, то есть не аденовирусная.

"Есть основания полагать, что к осени-зиме этого года в России будут доступны ещё несколько вакцин с высоким профилем безопасности и эффективности", — констатировал Крючков.

А ранее Николай Крючков рассказал, как устроена клеточная защита организма от коронавируса. Он обратил внимание россиян на то, что антитела к ковиду не всегда играют роль ангелов-спасителей.

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