Первый в истории твит продали на аукционе почти за $3 миллиона

Первая публикация основателя Twitter Джека Дорси в этой социальной сети ушла с молотка почти за три миллиона долларов. Об этом сообщили представители онлайн-аукциона Valuables, проводившего торги. Отмечается, что обладателем лота в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT) — стал гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

"Продано Хакану Эстави за $2 915 835,47", — говорится в сообщении организаторов аукциона.

Напомним, первую запись в соцсети Дорси сделал в 2006 году. Тогда он написал: "Просто настраиваю свой Twitter". Основатель "Твиттера" выставил на продажу свой первый пост в начале марта этого года. Эстави, ранее предложивший за эту публикацию 2,5 миллиона долларов, решил под конец торгов увеличить ставку ещё на более чем 400 тысяч долларов.

Добавим, что NFT представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

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