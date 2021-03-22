Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии за мошенничество и получение взятки

Бабушкинский суд в Москве приговорил бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Абдулатипов признан виновным в получении взятки в крупном размере и мошенничестве. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей. Вместе с тем после отбытия наказания бывший чиновник будет лишён на пять лет права занимать должности на государственной службе.