Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии за мошенничество и получение взятки
И обязали выплатить крупный штраф.
Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество и получение взятки. Видео © Телеграм-канал Московские суды
Бабушкинский суд в Москве приговорил бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Абдулатипов признан виновным в получении взятки в крупном размере и мошенничестве. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей. Вместе с тем после отбытия наказания бывший чиновник будет лишён на пять лет права занимать должности на государственной службе.
Напомним, осенью 2018 года Раджаб Абдулатипов был задержан по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность.
Выбор редакции
Убивших и сжёгших беременную россиянку жителей Нижнего Новгорода отправили в колонию
Верховный суд США пересмотрит дело Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне
Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Волгограде
Сборная России по футболу представила новую форму
Британцы признались в желании перебрасывать силы флота в Балтику и Чёрное море
Комментариев: 0