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Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии за мошенничество и получение взятки

И обязали выплатить крупный штраф.

22 марта 2021, 19:04

Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество и получение взятки. Видео © Телеграм-канал Московские суды

Бабушкинский суд в Москве приговорил бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Абдулатипов признан виновным в получении взятки в крупном размере и мошенничестве. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей. Вместе с тем после отбытия наказания бывший чиновник будет лишён на пять лет права занимать должности на государственной службе.

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Напомним, осенью 2018 года Раджаб Абдулатипов был задержан по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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