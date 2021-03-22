Косачёв заявил, что Евросоюз загнал отношения с Россией в безысходный тупик
Он также отверг обвинения в том, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем.
Фото © Facebook / Маргарита Павлова
Чиновники Евросоюза взяли курс на противостояние с Москвой и загнали отношения с Россией в безысходный тупик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Говорят, что наглость — это второе счастье", — написал Косачёв в "Фейсбуке".
Он выразил сомнение в том, что жители ЕС будут довольны выходками евродепутатов, загнавших отношения с Россией за последние годы в безысходный тупик.
Кроме того, вице-спикер заявил Боррелю, что взять курс на конфронтацию с Москвой было именно его выбором ещё в те времена, "когда вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский Майдан госпереворотом, а крымчан — такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами".
В свою очередь, Москва сохранила цивилизационные стандарты и будет продолжать защищать нуждающихся в помощи, а не искать выгоду, ставить человеческую порядочность превыше евро-атлантической геополитики, выдаваемой за европейские ценности, добавил парламентарий.
"Даже если это не нравится кому-то в Брюсселе", — заключил Косачёв.
Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. А позже продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры действуют до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.
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