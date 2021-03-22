"Испугалась я прилично": Лера Кудрявцева прямо со съёмок загремела в реанимацию
Сейчас врачи выясняют причину плохого самочувствия дивы.
Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Видео © Instagram / leratv
Телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали. Как сообщила дива в своём инстаграме, она сейчас находится в реанимации.
Как уточнила Кудрявцева, её увезли в больницу прямо во время съёмок телепрограммы.
"Испугалась я прилично", — написала телеведущая.
Она также добавила, что в данный момент врачи выясняют причину её плохого самочувствия.
Напомним, что Кудрявцева ранее сообщала о неудачном падении дома, в результате чего была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Телеведущей приходилось соблюдать строгий постельный режим и стараться не вставать без крайней необходимости.
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