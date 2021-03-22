"Это фашизм": Пригожин оценил дело против выступавших на открытии моста в Крыму артистов

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что никак не будет реагировать на возбуждение дела против выступавших на открытии моста в Крыму артистов. Бизнесмен отметил, что такой ход демонстрирует лишь политическое бессилие Украины.

"Честно, я думал, Зеленский умнее. Я воспринимаю всё, что на сегодня делает руководство Украины, кроме как фашизмом назвать невозможно. Это фашизм. Это то, за что порицали. Прошли годы, и стало понятно, что фашизм нанёс ущерб человечеству — гибнут люди, отношения, всё, что построили наши с вами прадеды и деды", — поделился Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Также Пригожин уточнил, что если бы в Киеве давали артистам возможность въехать в соответствии с их законами, то они бы так и сделали. Однако парадокс заключается в том, что въехать в Крым можно лишь через Украину, которая закрыта для исполнителей.

Как уже ранее писал Лайф, украинская прокуратура возбудила дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста весной 2018 года. Всего в списке оказалось 23 исполнителя.

Напомним, что открытие Крымского моста состоялось 15 мая 2018 года. Мост через Керченский пролив был построен с опережением графика на полгода. Возведение самого протяжённого в Европе моста длиной 19 километров заняло чуть больше двух лет. Одним из первых сооружение протестировал президент Владимир Путин за рулём автомобиля КамАЗ. Позже на бывшей строительной площадке состоялся торжественный концерт, так возмутивший украинское руководство. На нём выступали Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Александр Буйнов, Стас Пьеха и другие артисты.

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