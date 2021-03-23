Стало известно, сколько житель Москвы заплатил за похищение и зверское убийство бывшего зятя

Житель Москвы, который заказал убийство и похищение бывшего зятя, пообещал заплатить соучастникам преступления более 3,5 миллиона рублей. Стало известно, что подозреваемый испытывал личную неприязнь к экс-супругу своей дочери, которая возникла после развода пары. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Сообщается, что к правоохранителям обратился 73-летний отец убитого, который рассказал, что его сын долго не выходит на связь, что для него нетипично. В результате оперативных мероприятий полицейские выяснили, что на улице Маршала Тухачевского неизвестные, вооружённые электрошокером, нанесли 43-летнему потерпевшему множественные удары, после чего надели наручники, насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже в гаражном боксе в Подмосковье полицейские обнаружили тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Виды соучастников преступления", а также "Похищение". Сейчас злоумышленники находятся под стражей, расследование продолжается.

Ранее Лайф рассказывал о страшном преступлении, которое произошло в Нижнем Новгороде 2 ноября 2019 года. Двое мужчин гостили у 20-летней девушки, которая находилась на пятом месяце беременности. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, и мужчины зарезали девушку. Чтобы скрыть улики, они подожгли квартиру с её телом. Злоумышленников отправили в колонию строгого режима на 17 и 19 лет. Свою вину признал лишь один из обвиняемых.

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