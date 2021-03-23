В Дагестане снова массовое отравление — 13 детей попали в больницу

В Дагестане 13 детей попали в больницу с признаками отравления. Видео предоставлено Лайфу старшим помощником прокурора Республики Дагестан Татьяной Голубовой

В Гергебильском районе Дагестана 13 детей госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова. По её словам, ведомство уже начало проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

"По предварительным данным, с 22 марта в гергебильскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступило 13 детей в возрасте от 2,5 года до 11 лет", — заявила Голубова, уточнив, что по результатам проверки при наличии веских оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вместе с тем, как уточняют в районной администрации, на данный момент состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей, угрозы их жизням нет. Кроме того, было организовано гиперхлорирование центральных водопроводных сетей. Также, по данным представителя муниципалитета, проводится разъяснительная работа среди местного населения об использовании кипячёной и бутилированной воды. Как стало известно, инцидент поставлен на особый контроль прокуратуры, как и ход проводимой по данному факту процессуальной проверки.

Отметим, что последний инцидент с отравлением в Дагестане уже пятый по счёту в текущем году. Так, в январе к врачам обратилось более 350 жителей Буйнакска, в феврале были зафиксированы случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске. Тогда число пострадавших среди населения составило 95 и 33 человека соответственно. Кроме прочего, в начале этого месяца массовое отравление произошло и в Махачкале, причём из порядка 50 обратившихся к врачам большую часть составляли дети. Как выяснилось, преимущественно во всех случаях причиной отравления людей была загрязнённая питьевая вода.

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