Сырость, плесень, комары круглый год. Жители пожаловались на ужасные условия в многоэтажках в Пермском крае
Люди говорят, что управляющей компании, в которую можно было бы обратиться, у них нет.
Видео © LIFE
Жители двух многоэтажек в Березниках (Пермский край) жалуются на невыносимые условия. В беседе с Лайфом они признались, что в их домах на улице Ломоносова затоплены подвалы, стены заплесневели от сырости, а в квартирах круглый год живут комары.
— Дом разваливается, в подвале наводнение, — говорит Нелли Могутнова.
По словам березниковцев, управляющей компании, в которую можно было бы обратиться, у них нет. При этом в городской администрации это опровергли, заявив, что управляющая организация существует и даже выполнила работы по устранению аварийной ситуации в многоэтажках.
— Внизу вода, полностью заливает, электропроводка постоянно вообще сгорает, мы вызываем своего же электрика. Звонили, жаловались, бесполезно, — рассказал местный житель Николай Халин.
Элитная авария. В московском посёлке таунхаусов более 600 жителей остались без водыБолее 40 таунхаусов на юго-западе Москвы уже больше недели остаются без воды и канализации из-за аварии. Вероятно, проблема в перегруженных коммуникациях, которые были проложены застройщиком в обход Мосводоканала.
А ранее Лайф писал, что из кранов домов сотен жителей села Новосильского Липецкой области уже три года течёт коричневая вода с запахом тухлятины.
Лента новостей
Выбор редакции
В Пермском крае девушка вышла из тюрьмы и зарезала парня, который помогал заботиться о её ребёнке
"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту
Автоэксперт рассказал, как обезопасить машину от угона
Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции
Комментариев: 0