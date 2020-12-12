Сырость, плесень, комары круглый год. Жители пожаловались на ужасные условия в многоэтажках в Пермском крае

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Жители двух многоэтажек в Березниках (Пермский край) жалуются на невыносимые условия. В беседе с Лайфом они признались, что в их домах на улице Ломоносова затоплены подвалы, стены заплесневели от сырости, а в квартирах круглый год живут комары.

— Дом разваливается, в подвале наводнение, — говорит Нелли Могутнова.

По словам березниковцев, управляющей компании, в которую можно было бы обратиться, у них нет. При этом в городской администрации это опровергли, заявив, что управляющая организация существует и даже выполнила работы по устранению аварийной ситуации в многоэтажках.

— Внизу вода, полностью заливает, электропроводка постоянно вообще сгорает, мы вызываем своего же электрика. Звонили, жаловались, бесполезно, — рассказал местный житель Николай Халин.

А ранее Лайф писал, что из кранов домов сотен жителей села Новосильского Липецкой области уже три года течёт коричневая вода с запахом тухлятины.