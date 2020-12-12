Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Сырость, плесень, комары круглый год. Жители пожаловались на ужасные условия в многоэтажках в Пермском крае

Люди говорят, что управляющей компании, в которую можно было бы обратиться, у них нет.

12 декабря 2020, 16:19

Видео © LIFE

Жители двух многоэтажек в Березниках (Пермский край) жалуются на невыносимые условия. В беседе с Лайфом они признались, что в их домах на улице Ломоносова затоплены подвалы, стены заплесневели от сырости, а в квартирах круглый год живут комары.

Дом разваливается, в подвале наводнение, — говорит Нелли Могутнова.

По словам березниковцев, управляющей компании, в которую можно было бы обратиться, у них нет. При этом в городской администрации это опровергли, заявив, что управляющая организация существует и даже выполнила работы по устранению аварийной ситуации в многоэтажках.

Внизу вода, полностью заливает, электропроводка постоянно вообще сгорает, мы вызываем своего же электрика. Звонили, жаловались, бесполезно, — рассказал местный житель Николай Халин.

Элитная авария. В московском посёлке таунхаусов более 600 жителей остались без воды

Элитная авария. В московском посёлке таунхаусов более 600 жителей остались без воды

Более 40 таунхаусов на юго-западе Москвы уже больше недели остаются без воды и канализации из-за аварии. Вероятно, проблема в перегруженных коммуникациях, которые были проложены застройщиком в обход Мосводоканала.

А ранее Лайф писал, что из кранов домов сотен жителей села Новосильского Липецкой области уже три года течёт коричневая вода с запахом тухлятины.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Выбор редакции

В Пермском крае девушка вышла из тюрьмы и зарезала парня, который помогал заботиться о её ребёнке

11 декабря, 11:08

"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту

24 февраля, 11:05

Автоэксперт рассказал, как обезопасить машину от угона

вчера в 22:01

Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика

вчера в 23:46

В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции

вчера в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1