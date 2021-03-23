Социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут начисляться автоматически

С 1 января 2022 года социальную доплату к пенсии будут устанавливать в автоматическом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В проекте приказа уточняется, что в связи с этим будет утверждён порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

К слову, в настоящее время для оформления социальной доплаты к пенсии необходимо заполнить заявление с приложением различных документов.

Как сообщал ранее Лайф, с 1 апреля 2021 года начнётся индексация ряда социальных выплат. Например, социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Кроме того, доплата автоматически будет начисляться россиянам старше 80 лет, инвалидам первой группы и некоторым другим категориям граждан.

Авторы