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Социальные доплаты к пенсии с 2022 года будут начисляться автоматически

Писать заявление, как это требуется сейчас, не придётся.

23 марта 2021, 10:14
<p>Фото © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

С 1 января 2022 года социальную доплату к пенсии будут устанавливать в автоматическом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

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В проекте приказа уточняется, что в связи с этим будет утверждён порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

К слову, в настоящее время для оформления социальной доплаты к пенсии необходимо заполнить заявление с приложением различных документов.

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Как сообщал ранее Лайф, с 1 апреля 2021 года начнётся индексация ряда социальных выплат. Например, социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Кроме того, доплата автоматически будет начисляться россиянам старше 80 лет, инвалидам первой группы и некоторым другим категориям граждан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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