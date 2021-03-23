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Категорий: 18

На Кубани автокран опрокинулся из-за перевеса и придавил выпрыгнувшего из кабины рабочего — видео 18+

От полученных травм мужчина умер на месте.

23 марта 2021, 10:25

В Краснодарском крае кран придавил рабочего. Видео © LIFE

В станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края автокран КамАЗ во время демонтажа сотовой вышки упал из-за перевеса и придавил водителя, который успел выпрыгнуть из кабины, однако не сумел отползти.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Предварительно, подъёмный кран перевернулся из-за нарушений техники безопасности.

На место происшествия выехали следователи регионального управления СКР. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Омске гружёный снегом КамАЗ сбил столб, и тот придавил дорожного рабочего

В Омске гружёный снегом КамАЗ сбил столб, и тот придавил дорожного рабочего

Ранее Лайф сообщал, что в Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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