На Кубани автокран опрокинулся из-за перевеса и придавил выпрыгнувшего из кабины рабочего — видео 18+
От полученных травм мужчина умер на месте.
В Краснодарском крае кран придавил рабочего. Видео © LIFE
В станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края автокран КамАЗ во время демонтажа сотовой вышки упал из-за перевеса и придавил водителя, который успел выпрыгнуть из кабины, однако не сумел отползти.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Предварительно, подъёмный кран перевернулся из-за нарушений техники безопасности.
На место происшествия выехали следователи регионального управления СКР. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки.
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