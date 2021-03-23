Панарин ассистентским хет-триком помог "Рейнджерс" расправиться с "Баффало"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз" отметился ассистентским хет-триком и помог парням с Бродвея одержать волевую победу со счётом 5:3.

Во втором периоде, когда ньюйоркцы уступали 0:1, Хлебушек прокатился за воротами соперника и создал идеальный голевой момент для Каапо Какко, который и восстановил равновесие.

Kaapo Kakko deposits the terrific dish from Artemi Panarin to knot it up at 1!#NYR pic.twitter.com/paUD7ese8o — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 23, 2021

Спустя три минуты бригада большинства во главе с Панариным вывела "Рейнджерс" вперёд: защитники "клинков" упустили из виду нападающего хозяев Криса Крайдера, однако Панарин своего партнёра видел отлично — 2:1.

Chris Kreider deflects the Panarin pass into the back of the net to give the Rangers the lead!#NYR pic.twitter.com/SnerF8s5L1 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 23, 2021

Третий результативный балл Артемий заработал под занавес игры, когда счёт на табло был 4:3 в пользу "Рейнджерс" и гостям пришлось поменять своего голкипера на шестого полевого игрока, — дубль в пустые ворота оформил Каапо Какко. Для Панарина же эта результативная передача стала 20-й в текущем сезоне. Всего на личном счету россиянина 28 (8+20) очков в 20 играх нынешнего сезона.

Вместе с Какко две шайбы забросил Крис Крайдер. Нападающий Павел Бучневич поучаствовал в третьем взятии ворот и отметился голевым пасом. У "Баффало" голы забили Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.

По итогам игры Панарин был признан третьей звездой встречи, пропустив вперёд своих партнёров Адама Фокса и Криса Крайдера.

Для "Рейнджерс" это второй успех в регулярном чемпионате за последние три дня (ранее ньюйоркцы переиграли "Вашингтон" 3:1), а вот "клинки" уже давно забыли вкус победы, потерпев 14 поражений подряд.

Следующий матч в регулярке команда Панарина проведёт 26 марта в Филадельфии против "Флайерз". "Баффало" на день раньше в гостях сыграет с "Питтсбургом".

Регулярный чемпинат НХЛ

"Рейнджерс" — "Баффало" — 5:3 (0:0; 3:1; 2:2)

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