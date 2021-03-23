Госдума одобрила во втором чтении законопроект о переизбрании действующего президента
Также внесены дополнительные требования к кандидатам на эту должность.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Законопроект о праве нынешнего президента России претендовать ещё на два срока принят во втором чтении на пленарном заседании Государственной думы.
Соответствующие поправки в закон об ограничении числа сроков для одного лица внесены согласно новым положениям конституции. Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
В законопроект внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента. Так человек должен иметь гражданство РФ и быть не моложе 35 лет, он обязан проживать на территории России не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, прописано, что главой ЦИК может быть российский гражданин, достигший 30 лет.
Напомним, в первом чтении Госдума одобрила право президента вновь претендовать на два срока в декабре прошлого года.
В ходе ежегодной пресс-конференции в конце 2020-го президент России Владимир Путин рассказал, что ещё не принял решения, будет ли он баллотироваться на выборах в 2024 году.
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