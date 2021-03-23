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Регион
Опубликовано 23 марта 2021, 14:02
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о переизбрании действующего президента

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Также внесены дополнительные требования к кандидатам на эту должность.

Законопроект о праве нынешнего президента России претендовать ещё на два срока принят во втором чтении на пленарном заседании Государственной думы.

Соответствующие поправки в закон об ограничении числа сроков для одного лица внесены согласно новым положениям конституции. Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

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В законопроект внесены дополнительные требования к кандидатам на должность президента. Так, человек должен иметь гражданство РФ и быть не моложе 35 лет, он обязан проживать на территории России не менее 25 лет, а также не иметь сейчас или ранее иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, прописано, что главой ЦИК может быть российский гражданин, достигший 30 лет.

Напомним, в первом чтении Госдума одобрила право президента вновь претендовать на два срока в декабре прошлого года.

В ходе ежегодной пресс-конференции в конце 2020-го президент России Владимир Путин рассказал, что ещё не принял решения, будет ли он баллотироваться на выборах в 2024 году.

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Артур Лапсаков
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