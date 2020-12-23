Госдума одобрила право президента вновь претендовать на два срока

Ранее законопроект был поддержан Правительством РФ.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве нынешнего российского лидера вновь претендовать на два президентских срока.

— Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, — говорится в документе.

В законе "О выборах президента РФ" с учётом требований 81-й статьи конституции также закрепляется, что главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий и не имевший ранее гражданства другого государства или вида на жительство. При этом отмечается, что требование не относится к гражданам, которые проживали на территории или имели гражданство в регионах, принятых в состав РФ.

Парламентарии также предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть российский гражданин, достигший 30 лет. Кроме того, проектом вносятся уточнения в связи с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатора РФ". В том числе, предусматривается требование о постоянном проживании кандидата в депутаты на территории России.

Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Ранее проект был одобрен Правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным Комитетом ГД по контролю и регламенту.