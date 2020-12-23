Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 декабря 2020, 12:47

Госдума одобрила закон о лишении свободы за клевету в Сети

На сегодняшний день такое правонарушение карается только штрафом.

Государственная дума на пленарном заседании в среду одобрила законопроект об ужесточении уголовной ответственности за клевету в Интернете. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ. Теперь за подобное нарушение будет грозить штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

Бизнесмен попросил следствие проверить Пашаева по делу о клевете на сотрудников МВД
Бизнесмен попросил следствие проверить Пашаева по делу о клевете на сотрудников МВД

Автором инициативы выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. В пояснительной записке он указал, что большинство сайтов в Интернете не являются зарегистрированными средствами массовой информации, однако зачастую имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные СМИ.

Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить часть вторую статьи 1281 Уголовного кодекса РФ положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых, — указано в материалах, опубликованных в электронной базе нижней палаты.

Доцент-расчленитель Соколов подал в суд на бывшую сожительницу за клевету
Доцент-расчленитель Соколов подал в суд на бывшую сожительницу за клевету

В соответствии с законопроектом, наказание за данный вид правонарушения ужесточается следующим образом:

— за клевету в Интернете будет грозить до двух лет колонии (или штраф до 1 млн рублей);

— клевета о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, наказывается лишением свободы до четырёх лет (или штрафом в размере 3 млн рублей);

— за клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера, может грозить до пяти лет (или 5 млн рублей штрафа);

— за клевету с использованием своего служебного положения предусматривается наказание до трёх лет колонии (или штраф в размере 2 млн рублей).

В Москве возбудили дело о клевете на Гном Гномыча
В Москве возбудили дело о клевете на Гном Гномыча

Отметим, что Госдума сегодня также приняла закон, обязывающий российских операторов удалять персональные данные пользователей по первому требованию. Ещё одним документом депутаты повысили возраст молодёжи в России до 35 лет.

BannerImage

Фото © Pixabay

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • клевета
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar