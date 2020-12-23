Госдума одобрила закон о лишении свободы за клевету в Сети

На сегодняшний день такое правонарушение карается только штрафом.

Государственная дума на пленарном заседании в среду одобрила законопроект об ужесточении уголовной ответственности за клевету в Интернете. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ. Теперь за подобное нарушение будет грозить штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

Автором инициативы выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. В пояснительной записке он указал, что большинство сайтов в Интернете не являются зарегистрированными средствами массовой информации, однако зачастую имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные СМИ.

— Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить часть вторую статьи 1281 Уголовного кодекса РФ положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых, — указано в материалах, опубликованных в электронной базе нижней палаты.

В соответствии с законопроектом, наказание за данный вид правонарушения ужесточается следующим образом:

— за клевету в Интернете будет грозить до двух лет колонии (или штраф до 1 млн рублей);

— клевета о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, наказывается лишением свободы до четырёх лет (или штрафом в размере 3 млн рублей);

— за клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера, может грозить до пяти лет (или 5 млн рублей штрафа);

— за клевету с использованием своего служебного положения предусматривается наказание до трёх лет колонии (или штраф в размере 2 млн рублей).