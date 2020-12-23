Российских операторов обяжут удалять персональные данные пользователей по первому требованию

Также поменяется система получения согласия на их обработку.

Российских операторов связи обяжут удалять персональные данные пользователей из общего доступа по первому запросу и без дополнительных условий. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты Госдумы. Планируется, что он вступит в силу 1 марта 2021 года.

— Операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей, — сказано на сайте нижней палаты парламента.

Если данные будут раскрыты без законных на то оснований, ответственность ляжет на всех, кто осуществлял распространение и иную обработку информации. Кроме того, операторам запретят распространять данные без согласия пользователей, а оно, в свою очередь, будет даваться компании напрямую либо через специальную информационную систему Роскомнадзора.

— Отмечается, что молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения, — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.