Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против россиян и СМИ на иностранных сайтах
Он предусматривает административные штрафы, замедление трафика и даже блокировку.
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Под санкции могут попасть такие гиганты, как Facebook, Twitter и YouTube.
— Санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и так далее, "а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", — сообщается в релизе на сайте нижней палаты российского парламента.
Если зарубежная платформа будет блокировать российские СМИ, представители Генеральной прокуратуры по согласованию с Министерством иностранных дел смогут присвоить ей статус "допускающей дискриминацию против российских СМИ". Наказанием за цензуру станут штрафы от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, замедление трафика и даже блокировка. Заблокировать смогут как некоторые страницы, так и весь ресурс в целом, а суд сможет выбрать не одно наказание, а несколько.
Вести реестр нарушителей будет Роскомнадзор. Меры за ограничение доступа к информации будут касаться не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.
Напомним, законопроект, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, замеченные в цензурировании материалов российских СМИ, был внесён на рассмотрение в ноябре. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что ущемлению интересов российских пользователей интернет-ресурсов необходимо противодействовать.
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