Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против россиян и СМИ на иностранных сайтах

Он предусматривает административные штрафы, замедление трафика и даже блокировку.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Под санкции могут попасть такие гиганты, как Facebook, Twitter и YouTube.

— Санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и так далее, "а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", — сообщается в релизе на сайте нижней палаты российского парламента.

Если зарубежная платформа будет блокировать российские СМИ, представители Генеральной прокуратуры по согласованию с Министерством иностранных дел смогут присвоить ей статус "допускающей дискриминацию против российских СМИ". Наказанием за цензуру станут штрафы от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, замедление трафика и даже блокировка. Заблокировать смогут как некоторые страницы, так и весь ресурс в целом, а суд сможет выбрать не одно наказание, а несколько.

Вести реестр нарушителей будет Роскомнадзор. Меры за ограничение доступа к информации будут касаться не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.