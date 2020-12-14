"Даже за черновиками следят". Российский журналист рассказал о цензуре СМИ-иноагента "Радио Свобода"

После резонансного увольнения журналиста Тимура Олевского его коллега Александр Орлов, бывший шеф-редактор новостной программы на "Радио Свобода"*, признанного в России иноагентом, рассказал о цензуре в западном СМИ.

По словам Орлова, при приёме на работу его протестировали на лояльность, в том числе на детекторе лжи, задавали огромное количество вопросов. Руководство желало, чтобы это был пропагандистский канал, и сотрудников обязывали не просто соответствовать требованиям, но и думать в правильном направлении.

— И качество корпоративной культуры... Она предполагает: если ты врёшь, ты ещё и не должен сомневаться в том, о чём врёшь. Доходило до безумных мелочей. Я пишу подводку к сюжету. Прибегают: "Что у тебя в эфире?" Оказывается, в черновике что-то слишком вольное себе позволил: написал, пошутил, потом удалил. Но даже за черновиками к подводкам следят и нервничают, — пояснил Орлов в интервью RT.

Журналист добавил, что "сверху" приходило огромное количество распоряжений, что и как писать, кого можно называть террористами, кого нельзя, некоторые слова использовались в разных коннотациях, в зависимости от освещаемого сюжета, и носили то позитивный, то негативный характер.

Уволили Орлова после освещения обстановки вокруг сирийского города Ракка. По его словам, руководство требовало замалчивать и скрывать информацию. А уход с "Радио Свобода" стал целым унизительным ритуалом. Сначала шеф-редактору выразили недоверие и отстранили, а потом публично изгнали с рабочего места с коробкой вещей и уничтожили пропуск.

После увольнения журналист узнал, что его коллеги отправляли руководству "письма лояльности" — по сути, доносы, которые потом подшивались в личное дело, но сам он этим не занимался, потому что "в России так не принято".

Орлов отметил, что ситуация с увольнением Олевского его не удивила.

— Когда стали известны какие-то подробности по поводу его участия в стриме про Навального, я сразу сказал: "Олевскому кирдык". Он совершил немыслимое для идеологической контрагитации: послужил источником "ошибочной" информации, которую использовали "враги" (программа с фрагментом стрима Кашина вышла на НТВ. — Прим. Лайфа), — подчеркнул Орлов.

Напомним, журналист Тимур Олевский, сотрудник телеканала "Настоящее время", который признан в России иноагентом из-за финансирования США, уволен за критику блогера Алексея Навального.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.