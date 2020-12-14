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Депутат внёс проект закона о многомиллионных штрафах за клевету в Интернете

Сумму он предлагает определять в зависимости от статуса клеветника и сути ложных сведений.

14 декабря 2020, 19:01
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<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/74469567/stock-photo-handful-of-russian-rubles-with.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внёс в нижнюю палату парламента проект закона об уголовной ответственности за клевету в Интернете. Он предлагает ввести для граждан штраф за это в размере до миллиона рублей, а также возможность лишения свободы сроком до двух лет. Парламентарий считает нужным внести изменения в статью 128.1 УК РФ.

Более суровое наказание Вяткин предлагает определить для тех, кто клевещет в Интернете с использованием служебного положения. Он считает, что таковых можно штрафовать уже на два миллиона рублей или отправлять за решётку на срок до трёх лет.

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Отдельно народный избранник предлагает выделять случаи клеветы о том, что человек якобы болеет социально опасным заболеванием. За это, по его мнению, нужно штрафовать на сумму до трёх миллионов рублей или сажать на срок до четырёх лет.

А за клевету в Интернете про сексуальное насилие взимать штраф в размере до пяти миллионов рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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