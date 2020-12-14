Депутат внёс проект закона о многомиллионных штрафах за клевету в Интернете

Сумму он предлагает определять в зависимости от статуса клеветника и сути ложных сведений.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внёс в нижнюю палату парламента проект закона об уголовной ответственности за клевету в Интернете. Он предлагает ввести для граждан штраф за это в размере до миллиона рублей, а также возможность лишения свободы сроком до двух лет. Парламентарий считает нужным внести изменения в статью 128.1 УК РФ.

Более суровое наказание Вяткин предлагает определить для тех, кто клевещет в Интернете с использованием служебного положения. Он считает, что таковых можно штрафовать уже на два миллиона рублей или отправлять за решётку на срок до трёх лет.

Отдельно народный избранник предлагает выделять случаи клеветы о том, что человек якобы болеет социально опасным заболеванием. За это, по его мнению, нужно штрафовать на сумму до трёх миллионов рублей или сажать на срок до четырёх лет.

А за клевету в Интернете про сексуальное насилие взимать штраф в размере до пяти миллионов рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.