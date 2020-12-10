Счётчики, штрафы и компенсации. С 1 января меняется порядок оплаты услуг ЖКХ

С 2021 года отменят сразу несколько льгот на коммунальные платежи, но появятся новые. Кроме того, изменятся правила поверки счётчиков, а должников ждёт возвращение санкций. Лайф выяснил, что нужно успеть сделать жильцам до конца декабря и как трактовать новые законы.

Новые правила получения коммунальных льгот

Многодетные семьи, инвалиды, некоторые категории пенсионеров и малообеспеченные люди могут понизить плату за услуги ЖКХ. Например, если семья тратит на коммунальные платежи более 22% доходов, ей полагается субсидия. Кстати, в некоторых регионах этот порог ещё ниже. Так, в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату услуг более 10% от доходов. Одно из условий получения льготы — отсутствие задолженности.

С 1 января для получения субсидии не нужно представлять органам соцзащиты документы об отсутствии просрочек по коммунальным платежам. Они проверят эту информацию самостоятельно.

— Если срок льготы истекает с 1 октября по 31 декабря, то её продолжат предоставлять автоматически. Субсидию начислят на следующие шесть месяцев без заявления и в том же размере. Сейчас рассматриваются варианты продления упрощённого порядка получения льгот до весны следующего года. Правда, на данный момент этот вопрос ещё не решён, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев.

Должникам за ЖКУ придётся заплатить пени и штрафы

С 1 января неплательщиков снова ждут пени и штрафы. Напомним, что с 6 апреля по 31 декабря был введён мораторий на санкции для должников.

— Это говорит о том, что если у людей к 1 января 2021 года будет просрочка платежа по ЖКУ, то с этого момента начнут начислять пени. Более того, коммунальные услуги снова смогут отключать за долги. Поэтому, чтобы Новый год начать с чистого листа и не увеличить сумму долга, собственники квартир должны успеть оплатить все квитанции, — пояснила генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.

Отдельно следует пояснить порядок расчёта пеней с 2021 года. Как отметил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, их нельзя будет доначислить за период действия моратория. Если задолженность возникла до 6 апреля 2020 года, то расчёт пеней начнётся уже с 1 января 2021 года.

— Другое дело, если задолженность образовалась в период моратория. В этом случае пени могут начислять только с 31-го дня просрочки, — говорит Дмитрий Уваров.

Меняется порядок поверки счётчиков

С 6 апреля до 31 декабря был установлен мораторий на поверку счётчиков. С 1 января он отменяется. Первые три месяца, то есть до апреля 2021 года, плату будут рассчитывать по средним показателям счётчика за последние полгода. Затем, если жильцы так и не сделают поверку, в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу. Причём с учётом повышающего коэффициента 1,5.

Кстати, если срок поверки счётчика истёк до введения моратория, то временные меры на него не распространялись. Тут применяются общие правила: первые три месяца граждане платят по средним показаниям, а затем — по нормативу с полуторным коэффициентом.

— Пока что поставщики обязаны принимать показания с устройств с истекшим сроком поверки. Но следует поторопиться. Иначе придётся переплатить. Кроме того, с начала года поверка будет проходить по новым правилам. Данные о ней внесут в электронную базу единого реестра Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке выдадут только по желанию потребителя, но мы рекомендовали бы их всё же получить. Это позволит избежать разночтений с внесением информации в электронную базу, — пояснил Дмитрий Уваров.