Политологи рассказали, какие темы будут подняты на ежегодной пресс-конференции Путина
Эксперты отмечают, что свойственный президенту оптимизм нужен всем.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
17 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой вопросы главе государства смогут задать и простые граждане. По мнению политолога Станислава Еремеева, одной из главных тем мероприятия станет пандемия коронавируса.
— Мне представляется, что будут затронуты вопросы, которые тревожат всех. Это лекарственное обслуживание, пандемия. Президент затронет ряд вопросов о том, как ему видится ситуация в борьбе с этим злом, — цитирует эксперта телеканал "Санкт-Петербург".
Кроме того, Еремеев отмечает, что на пресс-конференции будут подняты социальные и экономические темы, в том числе ситуация с продовольственным обеспечением страны, а также вопрос борьбы с вызовами, с которыми сейчас сталкивается Россия.
— Думаю, будет затронут важный вопрос нашего позиционирования в современном мире. Важно понимать, куда мы идём и что делаем. Проблем очень много, но думаю, что оптимизм, который свойственен президенту, он нужен нам всем, — заключил эксперт.
Путин рассказал, что считает мощнейшей созидательной силой в странеОсобо проявилась она во время пандемии коронавируса.
В свою очередь политолог Дмитрий Солонников считает, что ничего невероятного и революционного от предстоящей пресс-конференции ждать не стоит. По словам специалиста, мероприятие позволит собрать информацию об актуальных проблемах и продемонстрировать активность и включённость президента во внутренние дела.
Ранее в Кремле допустили, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
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