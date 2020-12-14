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Категорий: 17

Политологи рассказали, какие темы будут подняты на ежегодной пресс-конференции Путина

Эксперты отмечают, что свойственный президенту оптимизм нужен всем.

14 декабря 2020, 19:21
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<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

17 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой вопросы главе государства смогут задать и простые граждане. По мнению политолога Станислава Еремеева, одной из главных тем мероприятия станет пандемия коронавируса.

Мне представляется, что будут затронуты вопросы, которые тревожат всех. Это лекарственное обслуживание, пандемия. Президент затронет ряд вопросов о том, как ему видится ситуация в борьбе с этим злом, — цитирует эксперта телеканал "Санкт-Петербург".

Кроме того, Еремеев отмечает, что на пресс-конференции будут подняты социальные и экономические темы, в том числе ситуация с продовольственным обеспечением страны, а также вопрос борьбы с вызовами, с которыми сейчас сталкивается Россия.

Думаю, будет затронут важный вопрос нашего позиционирования в современном мире. Важно понимать, куда мы идём и что делаем. Проблем очень много, но думаю, что оптимизм, который свойственен президенту, он нужен нам всем, — заключил эксперт.

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Особо проявилась она во время пандемии коронавируса.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников считает, что ничего невероятного и революционного от предстоящей пресс-конференции ждать не стоит. По словам специалиста, мероприятие позволит собрать информацию об актуальных проблемах и продемонстрировать активность и включённость президента во внутренние дела.

Ранее в Кремле допустили, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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