"Хочу быть наказанным по справедливости". Доцент-расчленитель Соколов выступил с последним словом

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Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко, выступил на суде с последним словом. Он выразил полное раскаяние в содеянном.

— Я не только считаю, что должен быть наказан по закону, но и желаю быть наказанным, дабы искупить совершённое мною преступление. Но есть одно но! Я хочу быть наказанным по справедливости, — подчеркнул доцент-расчленитель.

Сторона обвинения запросила для Соколова 15 лет тюрьмы, в то время как адвокаты настаивают на восьми годах лишения свободы.

Защита просила суд учесть, что историк сотрудничал со следствием, признал свою вину и раскаялся. По её версии, убитая Ещенко якобы спровоцировала подсудимого. По словам самого доцента, Анастасия изменяла ему с неким уголовником-рецидивистом, но затем осталась жить со своим научным руководителем и возлюбленным.

Соколов в очередной раз обвинил своего оппонента Евгения Понасенкова в травле и опять заявил, что именно он спровоцировал аспирантку на "месть" в виде измены. Он также добавил, что в последнее время девушка вела себя якобы неадекватно, оскорбляла его и детей, выражаясь нецензурно.

Приговор доценту-расчленителю огласят 25 декабря.

Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке Мойке. На допросе он признал вину и был арестован, а уже весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.