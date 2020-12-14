Украина договорилась с Турцией о производстве беспилотников для своей армии
В ВСУ уверены, что эти машины повысят их боевые возможности.
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Министерство обороны Украины заключило контракт с Турцией на производство беспилотников и корветов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооружённых сил Украины, — говорится в сообщении.
Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с руководителем Управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
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Как уверен Таран, созданная в сотрудничестве с Турцией техника позволит существенно усилить боевые возможности Вооружённых сил Украины. В том числе он отметил Азовско-Черноморский регион.
Ранее стало известно, что США выделят на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2021 году.
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