Украина договорилась с Турцией о производстве беспилотников для своей армии

Министерство обороны Украины заключило контракт с Турцией на производство беспилотников и корветов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооружённых сил Украины, — говорится в сообщении.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с руководителем Управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как уверен Таран, созданная в сотрудничестве с Турцией техника позволит существенно усилить боевые возможности Вооружённых сил Украины. В том числе он отметил Азовско-Черноморский регион.

Ранее стало известно, что США выделят на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2021 году.