Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Ретейлеры утверждают, что уже заметили снижение цен на отдельные продукты

По мнению представителей торговых сетей, у россиян "нет никаких поводов для переживаний".

14 декабря 2020, 18:08
252

Фото © Pixabay

Российские ретейлеры наблюдают снижение цен по отдельным продуктам. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.

По некоторым товарным позициям мы уже видим отрицательную динамику, то есть снижение цен, — утверждает он.

По словам Белякова, у ретейлеров нет проблем с запасами социально значимых продуктов, поэтому он не видит "никаких поводов для переживаний".

В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

Международной конъюнктурой и инфляцией это не объясняется.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

В России предложили ввести планку колебаний цен на продукты в 10%

В России предложили ввести планку колебаний цен на продукты в 10%

Ранее президент потребовал решить за неделю вопрос с ростом стоимости товаров.

Ранее в понедельник правительство представило план по снижению цен на продукты. В частности, предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Выбор редакции

В Минсельхозе рассказали, на сколько упадут цены на сахар и подсолнечное масло

сегодня в 11:38

Покупательница раскрыла обман "Пятёрочки", о котором она сама узнала лишь при изучении чека

сегодня в 15:26

Расчленил, чтобы "не напрягать спину". В суде рассказали, как историк Соколов готовился к убийству

сегодня в 14:57

"Даже за черновиками следят". Российский журналист рассказал о цензуре СМИ-иноагента "Радио Свобода"

сегодня в 19:39

Политологи рассказали, какие темы будут подняты на ежегодной пресс-конференции Путина

сегодня в 19:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1