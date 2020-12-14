Ретейлеры утверждают, что уже заметили снижение цен на отдельные продукты

Российские ретейлеры наблюдают снижение цен по отдельным продуктам. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

— По некоторым товарным позициям мы уже видим отрицательную динамику, то есть снижение цен, — утверждает он.

По словам Белякова, у ретейлеров нет проблем с запасами социально значимых продуктов, поэтому он не видит "никаких поводов для переживаний".

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

Ранее в понедельник правительство представило план по снижению цен на продукты. В частности, предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.