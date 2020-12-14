Ретейлеры утверждают, что уже заметили снижение цен на отдельные продукты
По мнению представителей торговых сетей, у россиян "нет никаких поводов для переживаний".
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Российские ретейлеры наблюдают снижение цен по отдельным продуктам. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.
Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известноПредлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.
— По некоторым товарным позициям мы уже видим отрицательную динамику, то есть снижение цен, — утверждает он.
По словам Белякова, у ретейлеров нет проблем с запасами социально значимых продуктов, поэтому он не видит "никаких поводов для переживаний".
В Кремле прокомментировали рост цен на продуктыМеждународной конъюнктурой и инфляцией это не объясняется.
Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.
В России предложили ввести планку колебаний цен на продукты в 10%Ранее президент потребовал решить за неделю вопрос с ростом стоимости товаров.
Ранее в понедельник правительство представило план по снижению цен на продукты. В частности, предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.
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