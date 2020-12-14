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У Санта-Клауса обнаружили иммунитет к коронавирусу. Радостной новостью поделились в ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, у миссис Клаус тоже всё в порядке. О самочувствии оленя Рудольфа не сообщается.

14 декабря 2020, 18:23
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Санта-Клаус имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции, и ничто не помешает ему доставить детям подарки в этом году. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

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На адрес зимнего волшебника в этом году пришло почти четыре миллиона писем.

У Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним всё хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке, — уведомила она.

Представитель ВОЗ уточнила, что главы многих государств согласились облегчить карантинные ограничения для того, чтобы Санта-Клаус беспрепятственно мог войти в их воздушное пространство.

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Малышам предложат сыграть в "новогоднюю дистанцию" — умение отгородиться от ближнего.

Так что он успеет доставить все подарки, — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что россияне из-за коронавируса стали в два раза реже заказывать Деда Мороза. Если на прошлый Новый год сказочного героя звали в гости 32% россиян, то в этот раз цифра снизилась до 18%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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