Турция вводит полный локдаун на новогодние праздники
Особый режим будет действовать с 31 декабря по 4 января.
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Власти Турции вводят комендантский час на период новогодних праздников. Как заявил в понедельник президент республики Реджеп Эрдоган, покидать дома запрещается с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января.
Эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусуПо его словам, большинство таковых уже находятся на плато заболеваемости или приблизились к нему.
Ограничения на время новогодних праздников вводятся для борьбы с распространением коронавируса. Некоторое время назад в Турции ввели комендантский час на выходные, и это, как утверждают власти, дало определённый результат.
— Благодаря уже принятым мерам мы видим серьёзное снижение числа пациентов с CoViD-19 и смертей в сравнении с другими странами, — отметил Эрдоган в своём выступлении.
В ВОЗ заявили, что почти два миллиарда человек могут заразиться коронавирусом из-за проблем в больницахХуже всего дела обстоят в 47 наименее развитых странах мира.
Отметим, что ранее Турция обновила антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За сутки количество заболевших составило 29 617 человек, умерли 229 человек — это наибольший показатель с начала пандемии.
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