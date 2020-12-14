Турция вводит полный локдаун на новогодние праздники

Власти Турции вводят комендантский час на период новогодних праздников. Как заявил в понедельник президент республики Реджеп Эрдоган, покидать дома запрещается с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января.

Ограничения на время новогодних праздников вводятся для борьбы с распространением коронавируса. Некоторое время назад в Турции ввели комендантский час на выходные, и это, как утверждают власти, дало определённый результат.

— Благодаря уже принятым мерам мы видим серьёзное снижение числа пациентов с CoViD-19 и смертей в сравнении с другими странами, — отметил Эрдоган в своём выступлении.

Отметим, что ранее Турция обновила антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За сутки количество заболевших составило 29 617 человек, умерли 229 человек — это наибольший показатель с начала пандемии.