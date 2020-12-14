Под Воронежем нашли вмёрзшую в лёд лисицу

— Может быть, уже мёртвую лису выбросили в воду, где она замёрзла. Но, вероятнее всего, она провалилась под лёд, не смогла выбраться и утонула: об этом говорит пузырь воздуха около носа, — сказал он в интервью РИА "Воронеж".