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Под Воронежем нашли вмёрзшую в лёд лисицу

В местном заповеднике предположили, что животное само оказалось в смертельной ловушке.

14 декабря 2020, 19:09
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Фото © VK / vrn_b

В окрестностях города Боброва в Воронежской области обнаружили вмёрзшую в лёд лисицу. Фотографии животного опубликованы в местном паблике "Настоящий Воронеж".

Старший научный сотрудник Воронежского заповедника имени Пескова Александр Мишин предположил, что лиса погибла, провалившись под лёд.

Может быть, уже мёртвую лису выбросили в воду, где она замёрзла. Но, вероятнее всего, она провалилась под лёд, не смогла выбраться и утонула: об этом говорит пузырь воздуха около носа, — сказал он в интервью РИА "Воронеж".

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В деле разбирается Следственный комитет.

Ранее зоологи рассказали россиянам, как вести себя при встрече с живой лисой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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