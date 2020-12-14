Под Воронежем нашли вмёрзшую в лёд лисицу
В местном заповеднике предположили, что животное само оказалось в смертельной ловушке.
Фото © VK / vrn_b
В окрестностях города Боброва в Воронежской области обнаружили вмёрзшую в лёд лисицу. Фотографии животного опубликованы в местном паблике "Настоящий Воронеж".
Старший научный сотрудник Воронежского заповедника имени Пескова Александр Мишин предположил, что лиса погибла, провалившись под лёд.
— Может быть, уже мёртвую лису выбросили в воду, где она замёрзла. Но, вероятнее всего, она провалилась под лёд, не смогла выбраться и утонула: об этом говорит пузырь воздуха около носа, — сказал он в интервью РИА "Воронеж".
Ранее зоологи рассказали россиянам, как вести себя при встрече с живой лисой.
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