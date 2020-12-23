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Опубликовано 23 декабря 2020, 11:34

Госдума приняла закон о физлицах — иностранных агентах

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Проект подразумевает регулирование их деятельности на территории РФ.

Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами в РФ и занимающихся политической деятельностью на средства из-за рубежа.

Согласно принятому документу, физлица, которые получают иностранное финансирование на осуществление политической деятельности, признаются иностранными агентами. Этот же статус могут получить незарегистрированные политические НКО с зарубежным финансированием.

Кроме того, будет составлен реестр незарегистрированных в РФ общественных объединений, выполняющих функции иноагентов. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объёме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.

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Также статус иноагента могут получить журналисты из других стран, аккредитованные в России, при условии, что они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. СМИ обязаны будут маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.

Кроме прочего, в законопроекте уточняется понятие "политическая деятельность". Как решили прописать парламентарии, политическая деятельность осуществляется посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий, таких как митинги, шествия, участие в выборах, деятельности политических партий, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе посредством проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов, а также проведение любого рода социологических исследований. При этом политдеятельностью не будут считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.

Иностранные агенты, не устранившие зафиксированные нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее соавтор законопроекта, сенатор Андрей Климов рассказал Лайфу о статусе иноагента.

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Евгения Измайлова
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