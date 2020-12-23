Госдума приняла закон о госрегулировании цен на социально значимые продукты

Это поможет в стабилизации стоимости товаров.

Правительство РФ получило дополнительные полномочия по сдерживанию цен на продукты. Закон о госрегулировании стоимости отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в третьем, окончательном чтении приняла на заседании Государственная дума.

Как уточнили в нижней палате парламента, кабмин будет вправе устанавливать предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на срок не более трёх месяцев (90 календарных дней) на территории одного или нескольких субъектов страны.

Закон также оптимизирует подходы к агрегированию информации и регламентирует отдельные процедуры официального статистического учёта.