Российские банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

Новая мера касается как граждан, так и бизнеса.

Госдума РФ приняла закон, согласно которому банки не могут отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующие поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Стоит отметить, что сейчас банк может отказать клиенту, если тот не предоставил документы, подтверждающие его добросовестность, либо в том случае, если финансовая организация посчитала подозрительной какую-либо операцию. При этом объяснять причины банк не обязан.

Теперь же, согласно закону, блокировка счёта и отказ от обслуживания будут возможны, только если у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава банка или уполномоченное лицо. Такая мера касается как граждан, так и бизнеса.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен определённый срок. Так, например, с 1 сентября 2021 года в случае отмены судом решений об отказе от заключения договора банковского счёта или о его расторжении, ранее принятых банками, финансовые организации должны будут сообщить об этом в Росфинмониторинг не позднее одного рабочего дня после получения такого решения.

Кроме того, с сентября отменяются запрет на информирование клиентов об отказе в приёме на обслуживание и запрет на заключение договора банковского счёта при непредоставлении документов и сведений, необходимых для идентификации клиента.