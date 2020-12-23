Возраст молодёжи в России повысили до 35 лет

Таким образом, численность молодых людей в стране должна увеличиться более чем на 12 млн человек.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о молодёжной политике в России, который в том числе повышает возраст молодёжи до 35 лет включительно.

Документ призван закрепить общепринятые понятия, такие как "молодёжь", "молодая семья", "молодёжные общественные объединения", "молодой специалист" и другие.

Он также определяет единые возрастные критерии. Так, к молодёжи теперь будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас — до 30 лет). Таким образом, численность молодёжи в РФ должна увеличиться более чем на 12 миллионов человек и превысить 41 миллион, благодаря чему больше граждан смогут воспользоваться мерами государственной поддержки.

Авторы инициативы отметили, что основные направления реализации молодёжной политики будут включать в себя воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем и предоставление соцуслуг. Кроме того, особое внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодёжного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантов, образованию и организации досуга, отдыха и занятий спортом.