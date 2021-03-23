Курс евро впервые за март превысил 90 рублей
Доллар также подорожал по отношению к российской валюте.
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил порог в 90 рублей впервые с начала марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс американской валюты расчётами "завтра" на 12:59 мск увеличился на 72 копейки и достиг 75,66 рубля. Курс евро — на 59 копеек, до 90,01 рубля. Также цена барреля нефти Brent достигла 62,38 доллара.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России нужно уходить от доллара. Он объяснил необходимость "укреплять свою самостоятельность" попытками властей США ограничить возможности технологического развития и Москвы, и Пекина.
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