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Категорий: 18

Курс евро впервые за март превысил 90 рублей

Доллар также подорожал по отношению к российской валюте.

23 марта 2021, 10:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил порог в 90 рублей впервые с начала марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты расчётами "завтра" на 12:59 мск увеличился на 72 копейки и достиг 75,66 рубля. Курс евро — на 59 копеек, до 90,01 рубля. Также цена барреля нефти Brent достигла 62,38 доллара.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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