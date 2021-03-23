В Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут выйти на улицу без курток
Обычно это происходит при температуре воздуха от 15 градусов тепла.
Без верхней одежды на улицы Москвы можно будет выйти уже в середине апреля, когда в столицу придёт настоящая весна. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если речь идёт о такой действительно тёплой погоде, когда температура превышает 15 градусов, то это наступает по климату во второй половине апреля", — приводит слова синоптика ТАСС.
Собеседник агентства заметил, что ему нравится определение настоящей весны, которое дают дизайнеры одежды. Ходить без курток и плащей, по их словам, можно при температуре от 15 градусов тепла.
В нынешнем году такая погода установится к середине апреля, и в этот период каждый сможет почувствовать себя более раскованно, а настоящим украшением города станут девушки в красивой одежде, заверил Вильфанд.
Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопадах в апреле.
Выбор редакции
Жителям Центральной России рассказали, когда ждать "сумасшедшей весны"
Жителей Дальнего Востока и Сибири предупредили об аномальном потеплении
Детская смерть носит офисный костюм: безнадёжность жизни с муковисцидозом под солнцем Краснодарского края
Минобороны подтвердило гибель троих военных на аэродроме под Калугой и назвало причину ЧП
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о переизбрании действующего президента
Комментариев: 0