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В Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут выйти на улицу без курток

Обычно это происходит при температуре воздуха от 15 градусов тепла.

23 марта 2021, 10:51

Без верхней одежды на улицы Москвы можно будет выйти уже в середине апреля, когда в столицу придёт настоящая весна. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если речь идёт о такой действительно тёплой погоде, когда температура превышает 15 градусов, то это наступает по климату во второй половине апреля", — приводит слова синоптика ТАСС.

Метеоролог рассказала о приближении к Москве метеорологической весны

Метеоролог рассказала о приближении к Москве метеорологической весны

Собеседник агентства заметил, что ему нравится определение настоящей весны, которое дают дизайнеры одежды. Ходить без курток и плащей, по их словам, можно при температуре от 15 градусов тепла.

В нынешнем году такая погода установится к середине апреля, и в этот период каждый сможет почувствовать себя более раскованно, а настоящим украшением города станут девушки в красивой одежде, заверил Вильфанд.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопадах в апреле.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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