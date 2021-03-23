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Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на думских выборах

В Кремле прокомментировали публикацию "Коммерсанта" о том, что от такого сценария было решено отказаться якобы потому, что власти всё больше заботятся о легитимности предстоящей избирательной кампании.

23 марта 2021, 09:43

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сведения газеты "Коммерсант".

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"Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", — проинформировал он.

Напомним, что в феврале сразу несколько СМИ сообщили, что Владимир Путин согласился возглавить партийный список единороссов. В Кремле называли такую информацию фейком. А сегодня "Коммерсант" написал, что власти больше заботятся о легитимности предстоящей избирательной кампании и видят серьёзные минусы в случае, если президент станет во главе списка правящей партии. Якобы в связи с этим от сценария с Путиным во главе списка "Единой России" было решено отказаться.

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Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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