Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на думских выборах

В Кремле прокомментировали публикацию "Коммерсанта" о том, что от такого сценария было решено отказаться якобы потому, что власти всё больше заботятся о легитимности предстоящей избирательной кампании.

Президент России Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сведения газеты "Коммерсант".

"Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", — проинформировал он.

Напомним, что в феврале сразу несколько СМИ сообщили, что Владимир Путин согласился возглавить партийный список единороссов. В Кремле называли такую информацию фейком. А сегодня "Коммерсант" написал, что власти больше заботятся о легитимности предстоящей избирательной кампании и видят серьёзные минусы в случае, если президент станет во главе списка правящей партии. Якобы в связи с этим от сценария с Путиным во главе списка "Единой России" было решено отказаться.