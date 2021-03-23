Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить заявления скопинского маньяка, предложившего своей жертве зачать ребёнка

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Оксана Пушкина написала заявления в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить "противозаконные" высказывания скопинского маньяка Виктора Мохова. Ранее бывший зэк предложил одной из своих жертв завести ребёнка.

Как рассказала Лайфу Пушкина, подобные заявления Виктора Мохова могут нести прямую угрозу его жертвам. Тем более, что у женщин есть все основания полагать, что маньяк может повторно совершить в их отношении насильственные действия.

Также депутат не обошла стороной и само интервью Ксении Собчак с насильником. По мнению Оксаны Пушкиной, телеведущая в погоне за сенсацией забыла о нормах журналисткой этики. Делать из преступника героя нашего времени безнравственно, считает парламентарий.

"По личному опыту должна сказать, что любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником. Для кого-то нормально общаться с маньяком. И, возможно, это нормально. Если он сидит в тюрьме. Но на воле делать из него героя аморально", — отметила Пушкина.

Ранее Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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