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В Сбере назвали процент мошеннических звонков на телефоны россиян

Бороться с этим нужно с помощью введения ответственности для компаний из сферы телекома.

23 марта 2021, 09:42

Примерно каждый десятый звонок любому россиянину совершается мошенниками. Об этом заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

"Сейчас примерно, по нашим расчётам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, — это телефонное мошенничество", — сказал он на заседании Госдумы.

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Среди причин зампред назвал подмену номера, на чём в том числе зарабатывают и российские телекомы, особенно региональные, уточнил Кузнецов. При этом, по его словам, большая часть таких звонков совершается из-за границы.

Исправить эту ситуацию можно внесением в Кодекс об административных правонарушениях пункта о предусмотренных санкциях для компаний из сферы телекома за подмену номера. Сейчас никаких штрафов за это не предусмотрено, оттого и такое количество мошеннических звонков, заметил представитель банка.

Ранее телефонный мошенник рассказал, как обманывает доверчивых россиян и сколько на этом зарабатывает.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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