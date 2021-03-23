В Сбере назвали процент мошеннических звонков на телефоны россиян

Примерно каждый десятый звонок любому россиянину совершается мошенниками. Об этом заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

"Сейчас примерно, по нашим расчётам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, — это телефонное мошенничество", — сказал он на заседании Госдумы.

Среди причин зампред назвал подмену номера, на чём в том числе зарабатывают и российские телекомы, особенно региональные, уточнил Кузнецов. При этом, по его словам, большая часть таких звонков совершается из-за границы.

Исправить эту ситуацию можно внесением в Кодекс об административных правонарушениях пункта о предусмотренных санкциях для компаний из сферы телекома за подмену номера. Сейчас никаких штрафов за это не предусмотрено, оттого и такое количество мошеннических звонков, заметил представитель банка.

Ранее телефонный мошенник рассказал, как обманывает доверчивых россиян и сколько на этом зарабатывает.

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