Счётная палата нашла в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за 2020 год

Счётная палата нашла в "Роскосмосе" нарушений на 30 миллиардов рублей за 2020 год. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник.

"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", — проинформировал он.

В текущем году у ведомства запланированы новые проверки, которых будет около 440, то есть даже больше, чем было. Кроме того, по словам Кудрина, Счётная палата утвердила новый стандарт так называемого стратегического аудита, который шаг за шагом строго по нормативам должен выявлять эти системные проблемы.

"Это риск-ориентированный подход. К такого рода работе в мире очень строгие требования, чтобы выводы строго следовали из доказательной базы. Это не экспертная, как в обычной среде бывает, консультационная работа. Каждый вывод должен основываться на строгих и количественных, и качественных оценках, проведённых по определённым правилам", — рассказал президенту Алексей Кудрин.

Отметим, что в 2018 году Счётная палата признала "Роскосмос" рекордсменом по нарушениям в сфере финансов. Кудрин жаловался, что у госкорпорации много простаивающих и недостроенных объектов, которые стоили больших денег, и уже тогда появилась информация о многомиллиардных нарушениях.

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