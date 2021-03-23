Украина ужесточит правила въезда

Украина с понедельника, 29 марта, ужесточит правила въезда в страну. Так, всем прибывающим иностранцам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до прибытия. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте правительства.

Кроме того, граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, должны будут по прибытии уйти на двухнедельный карантин или предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов. Избежать самоизоляции могут дети до 12 лет, водители и члены экипажей регулярных рейсов транспорта, а также те, кто перевозит гемопоэтические стволовые клетки. Однако это будет возможно только при условии, если нет оснований полагать, что у них был контакт с больным CoViD-19.