Украина ужесточит правила въезда
Новые ограничения коснулись и граждан Незалежной, которые возвращаются из-за границы.
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Украина с понедельника, 29 марта, ужесточит правила въезда в страну. Так, всем прибывающим иностранцам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до прибытия. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте правительства.
Кроме того, граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, должны будут по прибытии уйти на двухнедельный карантин или предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов. Избежать самоизоляции могут дети до 12 лет, водители и члены экипажей регулярных рейсов транспорта, а также те, кто перевозит гемопоэтические стволовые клетки. Однако это будет возможно только при условии, если нет оснований полагать, что у них был контакт с больным CoViD-19.
Абитуриенты, студенты, представители международных миссий и сопровождающие лица, въезжающие в страну из Крыма и территорий Донбасса, также не подлежат самоизоляции.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca. Глава Минздрава Незалежной заявил, что ей уже привились его родители.
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