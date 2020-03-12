Убитую под Тамбовом 13-летнюю девочку задушили шнуром от зарядки. Это расходится с признаниями подозреваемого

Причиной смерти 13-летней школьницы в Тамбовской области стала асфиксия. По данным источника Лайфа, девочку могли задушить шнуром от зарядки, также на её теле найдены следы насильственных действий сексуального характера.

Также у девочки зафиксировали раны на голове, кровоподтёки, ссадины. По данным источника, убийца мог сначала избить, а затем задушить свою жертву.

Напомним, 7 марта 13-летняя школьница пропала после дискотеки. По подозрению в причастности к пропаже девочки был задержан 35-летний житель Котовска. Он признался, что сбил её и, подумав, что школьница мертва, погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоёму и сбросил в воду".

Когда тело пропавшей школьницы нашли, в деле появились нестыковки: останки обнаружили не в реке, как заявлял подозреваемый, а в лесном массиве, они были закопаны. Позже Лайфу стало известно, что на авто мужчины не было следов ДТП, а вот внутри салона нашли ДНК погибшей девочки.