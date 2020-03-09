Задержан предполагаемый убийца девочки, пропавшей под Тамбовом

Житель села Бокино в Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 13-летней Лизы, которая пропала 7 марта после дискотеки. Об этом сообщил Лайфу источник.

Фото © Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

По его словам, 35-летний Александр сознался в непреднамеренном убийстве. Мужчина утверждает, что случайно сбил на автомобиле школьницу, а потом испугался и избавился от тела — скинул в реку. Поиски тела продолжаются.

Ранее сегодня в селе Чамерово Тверской области в реке нашли тело семилетней Лиды, которая 8 марта ушла погулять на соседнюю со своим домом улицу и пропала. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".